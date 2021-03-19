Dev eşleşmede ManU, Milan'ı dışarı attı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Milan'ı kupanın dışına itti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sonucu merakla beklenen mücadelede milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Old Trafford'daki ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar deplasmanda flaş bir skora imza attı ve mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Manchester United'a turu getiren golü ikinci yarıda oyuna dahil olan Paul Pogba 48. dakikada kaydetti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise mağlubiyete engel olamadı.