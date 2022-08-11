Deterjan Pazarı patladı! Sahibi gözaltına alındı!
Bir süredir, pek çok medya organı aracılığıyla reklam yapan Deterjan Pazarı’na 40 binden fazla insanı dolandırdığı iddiasıyla operasyon yapıldı. Firma sahibini gözaltına aldı.
3 ay önce Yılın En İyi Temizlik Arge Ürünü ödülünü alan Deterjan Pazarı’na yönelik çok sayıda şikayet gelince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçerek Süleyman Kocabaş'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Mali Şube ekipleri 4 işyeri 10 ikamette arama çalışmalarına devam ediyor.
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla vatandaşlara temizlik malzemesi hammaddesi satan firma, 3 katı kazanç vaadiyle 40 binden fazla kişiden para topladı. Deterjanpazarı Com, vurgunun yeni ismiydi. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine kurulan fabrikanın çalışma sistemi ise şöyleydi; İddialara göre firmanın sahibi Süleyman Kocabaş, üyelere hammadde verip 'banyo topu' yapmalarını istedi. Karşılığında ise hammadde için aldığı paranın 3 katını vereceğini söyledi. Bu yöntem sayesinde; 40 bin kişiyi sisteme dahil etti. Uzun süredir paralarını alamayan şirket üyeleri ise dün fabrikanın önüne gidip isyan etti.
Mağdurlardan birisi, "Ben bir eşeklik ettim, güvendim bu işe girdim. Her şeyimi yatırdım. Parmağımızdaki yüzüklere kadar sattım. Geldim Süleyman Bey'le konuştum, oturdum, ağladım önünde 'Sözüm söz, yarın paran elinde' dedi Süleyman Bey. 1 hafta sonra geldim konuşmak için, param yatmadı. Korumalarından biri 'Bugün söz paran yatacak kardeşim, Süleyman Bey kesin talimat verdi' dedi. Yapmayın Süleyman Bey, size söylüyorum. Buradan size sesleniyorum, birazcık merhametiniz varsa çıkın açıklama yapın. Ben elimde poşet dolusu parayla geldim buraya, ayakta karşılıyorlardı. Şimdi kimse insan yerine koymuyor bizi. Bu kadar insan buraya kavga çıkarmaya gelmedi" dedi.
Sırra kadem basan firmanın sahibi Süleyman Kocabaş ise sosyal medyadan şirket üyelerine seslendi. Suçlamaları reddeden Kocabaş, bir de üyeleri tehdit edip akıl verdi. Kocabaş, şunları söyledi: Herkes oyuna geliyor. Belirli bir grup, 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdığımızı söylüyor. Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olamaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim. Herkes bekleyecek. Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Kendi çalıştığınız şirketi kapattırırsanız bir daha onu almanız mümkün olur mu? Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi kredi al dedim. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi kredi al dedim.”