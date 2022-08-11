Deterjan Pazarı patladı! Sahibi gözaltına alındı!

Sırra kadem basan firmanın sahibi Süleyman Kocabaş ise sosyal medyadan şirket üyelerine seslendi. Suçlamaları reddeden Kocabaş, bir de üyeleri tehdit edip akıl verdi. Kocabaş, şunları söyledi: Herkes oyuna geliyor. Belirli bir grup, 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdığımızı söylüyor. Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olamaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim. Herkes bekleyecek. Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Kendi çalıştığınız şirketi kapattırırsanız bir daha onu almanız mümkün olur mu? Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi kredi al dedim. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi kredi al dedim.”