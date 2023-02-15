Destici: “Şu anda seçim düşünecek durumda değiliz”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile, 10 ilde yaşanan deprem felaketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin yaşandığını kaydeden Destici, son verilen resmi rakamlara göre, depremde hayatını kaybedenlerin, 35 bini geçtiğini söyledi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Mustafa Destici, “Ümitler tükenene kadar arama-kurtarma çalışmaları devam edecektir. Her bir hayat hepimiz için çok önemli. Devlet, ülke, camia olarak arama kurtarma çalışmalarını elbette sürdüreceğiz, enkazları temizleyeceğiz. Yıkılan binalar yerine sağlam zeminlere şehirlerimizi geleceğimizi yeniden kuracağız. 11 ilimizde, deprem kuşağındaki tüm illerde binaların depreme dayanıklılığını kontrol etmek durumundayız. Artçı depremlerin yeni kayıplara neden olmaması için son derece dikkatli olmak zorundayız” dedi.

Raporumuzu paylaşacağız

Parti olarak, depremin 2’inci gününden itibaren sahada olduklarını kaydeden Destici, incelemelerini rapor haline getirerek, kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Önceliğin, canları kurtarmak olduğunu vurgulayan Destici, “naaşlarını ailelere teslim etmek, gıda, barınma, hijyen ihtiyaçlarının karşılanması, hayatın normalleşmesi, enkazların temizlenerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yeni binalarına kavuşmaları” değerlendirmesinde bulun.

Destici, deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin, “Denetim ve tedbir noktasında geldiğimiz noktanın yeterli olmadığı gerçeğiyle çok ağır şekilde yüzleştik. Tüm eksiklikler gözden geçirilmeli, numune alınmalı, sorumlular yargı önüne çıkarılmalı, hiçbir mazeret üretilmeden tüm tedbirleri almak zorundayız. Bu konuda; TBMM de gerekli düzenlemelerin yapılması için gayret edeceğiz. Devletimiz hükümetimiz görevinin başında, milletimiz dayanışma içinde. Buna sahada şahitlik ettik. Aksaklıklar başında oldu ama kimsenin devleti yönetenlerin ve sahadakilerin samimiyetinin teraziye konmasını doğru bulmuyorum oturduğu yerden konuşanları kınıyorum. Milletin acısından mutlu olanları, provokasyon girişimlerinde bulunan, yağmalamaya çalışan, zarar gören vatandaşlarımızın, yardım için bölgeye ulaşmaya çalışanlar üzerinden çıkar sağlama gayretindeki ahlak vicdan insanlık yoksunlarını üzüntü ve nefretle izledik. Güvenlik güçlerimiz gereğini yapacak. Hamasete gerek duymadan, radikal tedbirler almamız gerektiğini, yasalarımızda bu suçlarla ilgili cezaları ağırlaştırmamız gerektiğini ifade ediyorum. Eksiği kusuru olanlar yargı önüne çıkarılmalı, Cumhurbaşkanımız yaraları sarmak için ilk çalışmaları paylaştı. Katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Uzaktan eğitim

Üniversitelerin uzaktan eğitim kararını da değerlendiren Destici, “11 ilimizde sürdürülmesi mümkün görünmemektedir. Uzaktan eğitim kararı tercih değil zarurettir. Önerimiz şudur; diğer iller için; tıp mühendislik fakültelerinin eğitime devam etmesi için yeni bir karar alınabilir. Hocalarımızın haklı talepleri var” dedi.

Asla İmar Affı teklifi vermedik

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Destici, yaklaşık 4 ay önce kendi imzasını taşıyan ve TBMM’ye sunduğu, ‘imar affı’ ile ilgili yasa teklifinin hatırlatılması üzerine, “Öncelikle; BBP olarak tüm imar aflarına prensip olarak karşı durduk ve karşıyız. Hiçbirisine de ‘evet’ oyu vermedik. İmar planlarının dikkatle titizlikle hazırlanan kurallar olması gerektiğini de hep söyledik, ifade ettik. Biz asla; ‘imar affı’ teklifi vermedik. Biz daha önceki imar barışında mağduriyetlerin giderilmesi, kamu zararı, iskan imar yönünden incelenmek suretiyle kayıt altına alınmasıyla ilgili imar düzenlemesi talebimizin, yeni bir imar affı olarak dillendirilmesi cahillik. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Kimse istismar etmemelidir. Kendi verdikleriyle bizimkini karıştırmamalıdır” yorumunda bulundu.

Seçimlerin ertelenmesi

Mustafa Destici, deprem felaketi nedeniyle, 18 Haziran da yapılacak seçimlerin ertelenebileceği iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi:

“Cumhuriyet döneminin en ağır felaketini yaşadığımızı biliyoruz. Şu anda kimsenin seçimle ilgili gündemi endişesi olmaması gerekir, bütün gündemimizin enkazda bulunan vatandaşlarımız ve şehirleşme olmalıdır. Başta 11 ilimiz olmak üzere seçimin sağlıklı şekilde yapılacağı şartlar yerine getirilecektir. Demokrasinin gereği neyse o yapılacaktır. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa, elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir ama şu anda seçim düşünecek durumda değiliz. 85 milyonun önceliği öncelikle yaraların sarılması, bölgelerin hızla normalleştirilmesidir, seçimler anayasa yasalar, hukuk ve demokrasi afet de değerlendirilerek bir zamanda mutlaka yapılacaktır.”