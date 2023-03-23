Destici: “İnce, onlarla masaya oturmadı”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesine her gittiğinde bölgeyi daha toparlanmış halde gördüklerini, açıkta hiçbir vatandaşın kalmadığını, devletin ilgili birimlerinin gereken çalışmaları yaptığını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin yıl dönümünün 25 Mart olduğunu anımsatan Destici, kazanın gerçekleştiği saat 15.03'te, Yazıcıoğlu'nun kabri başında olacaklarını, daha sonra anma programlarının devam edeceğini belirtti.

Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirmesine neden olan kazayla ilgili hukuki süreci ilk günden beri takip ettiklerini anlatan Destici, sorumluluğu olanların hukuk önünde hak ettiği cezayı alacağını dile getirdi.

Toplumun farklı kesimlerinden gelen talepleri Meclis'e ve hükümete taşıyarak, sorunların çözülmesini sağladıklarını ifade eden Destici, "EYT ile ilgili herkesin umudunu kestiği dönemlerde biz 'EYT'nin mutlaka çıkması gerekir' dedik ve çıktı. 5 milyonun üzerindeki insanımız hakkı olan emekliliğe kavuştu. 500 bin civarında sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ve 3600 ek gösterge ile ilgili gelişme de aynı şekilde yaşandı." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkacağına yönelik açıklamasına değinerek, "Diğer emekliler için de kademeli bir artış olacaktır. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyesinde ciddi bir artışın olacağını düşünüyorum. Bayram vesilesiyle yüzlerinin güleceği müjdesini vermek istiyorum. Ücretli öğretmenler ile fahri Kur'an kursu öğreticilerinin de ücretlerinin arttırılması gerekir." sözlerini sarf etti.

Mustafa Destici, bir gazetecinin, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, Ayasofya'nın bazı bölümlerinin müze olarak kullanılabileceğine ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, "Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın" diyerek büyüyen bir nesil olduklarını kaydetti.

Ayasofya'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla gerçek kimliğine geri döndüğünü dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Bundan her Müslüman ve Türk'ün onur duyması gerekir. Ayasofya'nın açılması, Cumhur İttifakı'nın başardığı en büyük işlerden biridir. Bu başarı bütün dünyaya, Hristiyan alemine ve Batı'ya karşı, içimizdeki Batıcılara rağmen yapıldı. Ama halen Ayasofya'yı müzeye döndürme hayalini kurmak, bunu dillendirmek ya hazımsızlıktır ya da gerçekten oranın cami olmasına karşı çıkanlarla yol yürümenin bir bedelidir. 'Üzüm üzüme baka baka kararır' diyorlar.

Temel Karamollaoğlu Bey, CHP başta olmak üzere altılı masadaki bazı yol arkadaşlarına baka baka bu açıklamaları yapmak zorunda kalmış ya da bu düşünceye sahip olmuş. Daha önce de Çamlıca'ya cami yapılmasına itirazları vardı. Bunu Milli Görüş camiası ve Müslüman Türk milletinin vicdanına havale ediyorum. Bu açıklama doğru bir açıklama değil. Altılı masanın bir çizgisi yoktu, şimdi hem milli hem de dini hassasiyetlerden uzaklaşıyor. Terör örgütünün partisiyle masaya oturup anlaşıyorsanız, taviz veriyorsanız, artık o masadan her şey beklenebilir. Temel Bey tarafından söylenmesini yadırgıyorum."

BBP lideri Destici, HDP ile işbirliği içinde milliyetçilik ve Atatürkçülük yapılamayacağını belirterek, "Geçen seçimde de CHP'nin adayı vardı. Neden HDP, bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği daha önce cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye vermedi? Çünkü Muharrem İnce onların taleplerini kabul etmedi, onlarla masaya oturmadı, onlara taviz vermedi. 'Biz gelirsek kayyumları alacağız, PKK ile işbirliği yapan belediye başkanlarını iade edeceğiz, Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın varlığını kabul edeceğiz' demedi. Devlet, teröristlerin desteğini alarak yönetilemez." değerlendirmesinde bulundu.