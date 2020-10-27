Destekçi arayan Paşinyan'a bir darbe daha!

Ermenistan'ın ilk başbakanı Vazgen Mikaeli Manukyan, Paşinyan hükümetini eleştirerek, 'Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz. Ermenistan ve Ermenistan'ın geleceği tehdit altında. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz.' diye konuştu.

Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, “Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz” dedi.

"İSTİFA ETMELİ AKSİ TAKDİRDE HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Manukyan, Ermenistan hükümetine tepki göstererek, "Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan’ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz." diye konuştu.

PAŞİNYAN KAÇIŞLARI İTİRAF ETTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da Ermeni asker ve subaylarının Azerbaycan'a karşı savaşırken, cepheyi bırakıp kaçtığını kabul etti. Paşinyan, cepheden kaçanların cezalandırılacağını söyledi.

ERMENİSTAN'A ÜST DÜZEY DARBE!

Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı' Celal Harutyunyan'ın çatışmalarda ağır yaralandığı duyuruldu.

AĞIR KAYIP VEREN ERMENİSTAN ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı duyuruldu. Azerbaycan ise Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.