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Derya Bulut'un seçim şarkısı sosyal medyada viral oldu!

Kırklareli MHP Belediye Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği sosyal medyayı adeta yıktı. Bulut seçim şarkısında, CHP'li rakibi ve mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na roman havalı göndermede bulundu.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için partilerin ve adayların çalışmaları son sürat devam ediyor.

Adaylar bir bir vaatlerini açıklarken partiler ise propaganda çalışmalarını sürdürüyor. İl başkanlıkları tarafından adayların seçim müziklerine ise ayrı önem veriliyor.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı

Kırklareli MHP Belediye Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği ise sosyal medyayı adeta yıktı. Tiktok ve Instagram’da binlerce kez paylaşılan seçim şarkısı tüm Türkiye’de viral oldu.

Mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı şimdiden bu senenin en iyi seçim şarkısı olmaya aday gösterildi.

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