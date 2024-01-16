Dervişoğlu: “TBMM’nin iradesini küçümseyenlerdir”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısı ve gelişmelerle ilgili yapılan bilgilendirme üzerine, İYİ Parti Grubu adına söz aldı.

Meclisi bilgilendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Dervişoğlu, "Türk milletinin vatanına, istiklaline, istikbaline, hürriyetine ve Türk devletinin bekasına kastedenlerin akıbetini tarih yazıyor. Herkesi buradan uyarıyor ve tarihten ders çıkarmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Terörün bir yıldırma ve baskı unsuru haline getirilerek bölgenin siyasi, iktisadi ve sosyal istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini kaydeden Dervişoğlu, "Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin güney sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna mukavemet gösterdikçe ve bu bölgedeki terör unsurlarını yok ettikçe, emperyalizmin ve onun maşası olan PKK terör örgütünün tabii hedefi olacaktır." diye konuştu.

Irak ve Suriye'nin ardından bir sonraki hedefin İran olacağını, onu da dört parçalı terör devleti projesinin son aşaması olan Türkiye'nin izleyeceğini kaydeden Dervişoğlu, bunun gerçekleşmemesi için gereken inisiyatifin, devletin yetkili organları eliyle büyük Türk milleti adına alınması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, "Türk milletinin istiklalinin ve egemenliğinin ilanihaye var olması için tek bir seçenek vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güney sınırlarının emperyalizm destekli terör unsurlarından arındırılmasıdır." görüşünü dile getirdi.

Bu sebeple İYİ Parti olarak, Irak-Suriye tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anlatan Dervişoğlu, "Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermek demek, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden geri çekilsin ve tüm bu bölge PKK terör örgütünün kontrolüne geçsin' demektir. Onun için kimse İYİ Partiyi gerek Irak-Suriye tezkeresine verdiği destekten dolayı gerekse teröre karşı ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı, iktidarın sırasına ve tarafına geçmekle isnat etmeye kalkışmasın. İYİ Parti olarak elbette tarafız. Türk milletinden ve Türkiye'nin milli menfaatlerinden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.