Dervişoğlu: “Siz gideceksiniz, fukaralık bitecek”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçesine ilişkin partisinin görüşlerini aktardı.

Dervişoğlu, "Vergi 85 milyondan toplanıp, refah yandaşa dağıtıldı. Sizin bütçenizin tercihi millet değil yandaşlar ve faiz lobileridir. Faiz lobilerini ihya ediyorsunuz. İktidar döneminiz sadece yapılacak ilk seçime kadar devam edecek" dedi.

Veda bütçesi

2023 bütçesinin, AK Parti iktidarı tarafından hazırlanan bir 'veda bütçesi' olduğunu iddia eden Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20’nci ve son Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi.

Son sezonunuzla ilgili size bir spoiler vermek istiyorum. Siz ilk seçimde bu iktidardan gideceksiniz. Siz gideceksiniz fukaralık bitecek. Rant düzeninin çökmesine çok az bir zaman kaldı. Adaletin tecellisine de çok az kaldı. Adalete, hürriyete ve eşitliğe de çok az kaldı.

Vatandaşlarımızı 2023 bütçesini neden merak etsinler? TBMM bütçeyi kabul etmezse ne olacaktır? Hükümet mi düşecektir? Bu ucube siyasal sistemde bütçe yapma yetkisi Meclisten alınmış, iktidara verilmiştir. Bir cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini tayin etme yetkisine sahipse orada yargı bağımsızlığından söz edilebilir mi?

Geçen yıl bütçe açığı 278 milyar liraydı, bu yıl 660 milyar lira. O gün faize 73 milyar lira harcıyorduk, şimdi 565 milyar lira harcıyoruz. Ziya Paşa'nın güzel biraz lafı var: Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Dış güçler Türkiye’yi yönetseydi şeker fabrikalarını satardı, tank palet fabrikasını peşkeş çekerdi, telekomünikasyonu da özelleştirirdi. Dış güçler ve karanlık lobiler sınırlarımızı yol geçen hanına çevirirdi. Bir dış güç iktidara gelse bu ülkeye en fazla sizin verebildiğiniz kadar zarar verirdi. Ekonomiyi çökerttiniz fukaralığı yönetiyorsunuz, eğitimi çökerttiniz cehaleti yönetiyorsunuz.