Derrick Köhn Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Köhn ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar da sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Köhn için Alman ekibine 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeli ve 300 bin avro şarta bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

Galatasaray Kulübü, Köhn'e ise 2023-2024 sezonu için 300 bin avro, 2024-2025 sezonu için 450 bin avro ve 2025-2026 sezonu için de 500 bin avro sezonluk ücret ile bir defaya mahsus olmak üzere 50 bin avro imza ücreti ödeneceğini duyurdu.