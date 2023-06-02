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Derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

 Abdulkadir Bitigen ile Galatasaray:

16 Maç
9 Galibiyet
3 Beraberlik
4 Mağlubiyet

Abdulkadir Bitigen ile Fenerbahçe:

11 Maç
9 Galibiyet
1 Beraberlik
1 Mağlubiyet

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