Derbinin hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Abdulkadir Bitigen ile Galatasaray:
16 Maç
9 Galibiyet
3 Beraberlik
4 Mağlubiyet
Abdulkadir Bitigen ile Fenerbahçe:
11 Maç
9 Galibiyet
1 Beraberlik
1 Mağlubiyet
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