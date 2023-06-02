Derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın 4 Haziran Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Abdulkadir Bitigen ile Galatasaray:

16 Maç

9 Galibiyet

3 Beraberlik

4 Mağlubiyet

Abdulkadir Bitigen ile Fenerbahçe:

11 Maç

9 Galibiyet

1 Beraberlik

1 Mağlubiyet