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Derbide sakatlanan oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'yle oynanan derbide sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un son durumu belli oldu

Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.

Siyah-beyazlılar, başarılı futbolcunun sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküsünde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Tayyip Talha'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ diz ön çapraz bağ ve dış menisküs yaralanması saptanmış olup oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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