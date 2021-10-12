Derbide kazanan Vakıfbank

Birinci set karşılıklı ataklarla 23. sayıya kadar sürdü. Eczacıbaşı’nda Boskovic, VakıfBank’ta Haak etkili ataklar yaptı. Son iki sayıyı alan VakıfBank, seti 25-23 kazandı.

İkinci set Eczacıbaşı Dynavit, çok etkili oyun sergiledi. Eczacıbaşı, Boskovic ve Heyrman'ın etkili oyunuyla seti 25-16 kazandı ve eşitliği sağladı: 1-1.

Üçüncü sette Eczacıbaşı etkili servislerle rakibini oyundan düşürdü. Boskovic'in sayılarıyla seti önde götüren ev sahibi, seti 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete VakıfBank iyi başladı. Köşelerden yaptığı ataklar ile önde götürdüğü seti VakıfBank, 25-19 kazandı ve skoru eşitledi: 2-2.

Tie-break setinde az hata yapan VakıfBank seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.