Derbide kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında yapılan derbi maçta Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

20. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Vida'dan vücut çalımıyla sıyrılarak ceza sahası önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Arda Turan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Marcao gelişine vurdu. Kaleye giden topa son anda ayak koyan Atiba, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

35. dakikada Marcao'nun orta sahadan verdiği geri pasta topu kapan Larin, hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Ghezzal meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi, top direğin üstenden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sol taç çizgisine yakın bir noktada ikili mücadelede Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılı futbolcuyu kırmızı kart gösterdi.

62. dakikada De Souza'nın ceza sahası dışından sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan De Souza'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89. dakikada ceza sahası içinde sağ tarafta topla buluşan Gökhan Töre çizgiye inerek şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou ceza sahası içinde önüne gelen topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Gökhan Töre'nin gönderdiği topu Luyindama ceza sahası önünde uzaklaştırmak isterken, Larin meşin yuvarlağı kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, topu boş pozisyondaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+4. dakikada soldan gelen ortada Babel topu kafayla ön direğe indirdi. Emre Akbaba dar açıya rağmen şutunu çekti, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+6. dakikada Babel ceza sahası önünde topu Donk'a bıraktı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda Dorukhan Toköz'e çarpan top kornere gitti.

90+6. dakikada Emre Kılınç soldan köşe vuruşunu kullandı. Babel'in kafa vuruşuyla kaleye giden topu siyah-beyazlı savunma bir kez daha kornere gönderdi.

Beşiktaş, derbi maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 33 puanda kalan Galatasaray, puanını 38'e çıkartarak zirvede yer alan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

Notlar

Galatasaray, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 6 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, daha sonra biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 5'i de Vodafone Park olmak üzere Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta rakibi ile oynadığı ilk maçı berabere bitirirken, sonraki 4 maçı kaybetti.

Galatasaray, Vodafone Park'taki son 4 maçını gol atamadan yitirdi.

Diagne kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, maçın 58. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sarı-kırmızılıların taç atışında rakip takım yarı sahasına doğru ilerleyen Diagne'nin topa müdahalesinin ardından meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalışan Francisco Montero'ya yaptığı hareketi, hakem Cüneyt Çakır tehlikeli olarak değerlendirdi. Tecrübeli hakem, Senegalli futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Sağ adalesinden sakatlanan Şener Özbayraklı, maçın 39. dakikasında yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Sergen Yalçın ile derbideki başarı sürdü

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde derbilerdeki başarılı performansını da sürdürdü.

Beşiktaş, geçen sezon göreve gelen Yalçın yönetiminde 4. derbi mücadelesinde üçüncü galibiyetini aldı.

Geçen sezon Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi ise evinde 2-0 mağlup etti.

Bu sezonun ilk derbi maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 4-3 üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı ise 2-0 yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 4 derbi maçta 8 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray'a karşı evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Siyah-beyazlı ekip, evinde Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

İç sahada Galatasaray'a son olarak 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 6 iç saha mücadelesinde 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

2015-2016 sezonunda yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'ta rakibiyle oynadığı ilk derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynadığı son 4 maçı ise kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu 4 maçta rakibine gol izni vermedi.

Ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan topladı.

Evinde üst üste 7. galibiyeti aldı

Beşiktaş, evinde oynadığı lig maçlarında üst üste 7. kez kazandı.

Sezonun ilk iç saha maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 ve Galatasaray'ı 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 lig maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

De Souza'dan ilk gol

Maçın 79. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan De Souza, derbi maçta fileleri havalandırdı.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu, 2016-2017 sezonunda da sarı-kırmızılı takıma gol atmıştı.

Takımını rahatlatan gole imza atan Georges-Kevin N'Koudou da derbi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.

58. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'nin siyah-beyazlı oyuncu Francisco Montero'ya yaptığı hareket sonrası gördüğü kırmızı kartın ardından yedek kulübesi bölümünde gerginlik yaşandı.

Pozisyona tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın protokol tribününde bulunanlarla tartıştığı görüldü.

Cüneyt Çakır sakatlandı

Maçın uzatma dakikalarında Taylan Antalyalı'nın vuruşunda beline top çarpan hakem Cüneyt Çakır kısa süreli sakatlık yaşadı.

Bir süre acı içinde yere çömelen Çakır, daha sonra görevini sürdürdü.

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz: "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz"

Beşiktaş'ta ilk golün pasını veren Rıdvan Yılmaz, golden sonra gözlerinin dolduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Bu mutluluk, bu his para ile satın alınamaz. Fenerbahçe maçında da gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu maçta orta yapıp gol attığımız için yine gözlerim doldu. Beni buraya getirenlere, Sergen hocama teşekkür ederim." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Tamamen bir aile gibiyiz. Ağabeylerim, kardeşlerim herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın efsanesi de bizim hocamız olduğu için ona sevgimiz, saygımız sonsuz. O bizim için, biz onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier: "Pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu"

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Rosier, "Kazandığımız için çok mutluyum, çok memnunum. Zirvede kalabilmemiz, pozisyonumuzu korumamız için kazanmamız gerekiyordu. Takım halinde çok iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasındaki atmosfere de değinen Rosier, "Birlikte marşlar söyledik, fotoğraf çektirdik. Böyle bir galibiyeti kutlamak güzel. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı: "Devreye kadar iki maçımız var. Onları kazanarak devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz"

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, devre arasına kadar kalan iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Taylan, "İki takım da iyi mücadele etti ağır bir zemin olmasına rağmen. 11'e 11 iken istediğimiz pozisyonları bulmuştuk. Eksik oynamak kolay değil böyle maçlarda. İyi bir mücadele gösteriyorduk, uzaklaştıramadığımız bir topta gol yedik. Devreye kadar iki maçımız var. Onları kazanarak devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin zirvesindeki takımlarla aralarındaki puan farkını kapatabileceklerini söyleyen sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray gibi oynarsak 5 puanlık farkı kapatabiliriz. O özveriyi göstermemiz lazım. 5 puan bizim açımızdan büyük bir fark değil. İstediğimiz oyunu önümüzdeki haftalarda sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou: "Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi"

Beşiktaş'ta ikinci golü atan Georges-Kevin N'Koudou, 3 puanın gol atmasından daha önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardında yayıncı kuruluşa konuşan N'Koudou, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bu galibiyet çok önemliydi. Maça konsantre başlamıştık. Saha istediğimiz oyunu oynamamıza izin vermedi. İlk yarı mücadele şeklinde geçti. Herkes birbiri için savaşıyor. Golü atmam değil bu önemli maçta 3 puan almamız önemliydi." ifadelerini kullandı.

N'Koudou şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Derbilerde farklı oyunlar oluyor. Hafta içinde bu maçlara farklı hazırlanırsanız. Bu tarz maçları oynamak güzel olmuştur, galip gelmek de güzeldir. Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik, Galatasaray'ı da yendik. Şampiyonluk için henüz erken. İyi yoldayız, zirvedeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

Galatasaray Takım Kaptanı Arda Turan: "Bu akşam büyük bir acı çekip, yarın sabah hayata dönmek zorundayız"

Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak hemen toparlanarak önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Arda Turan, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Başa baş bir oyundu, istediğimiz gibi gidiyordu. Çünkü deplasmanda oynuyoruz, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ama bazen futbol böyle, ufak tefek hatalar büyük üzüntüler, acılar çekmenizi sağlıyor. Bu akşam büyük bir acı çekip, yarın sabah hayata dönmek zorundayız. Çünkü üç gün sonra bir başka maçımız var. Takım kaptanı olarak da takım arkadaşlarıma yardımcı olmam gerek. Ama tabii ki derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. En azından kaybedecek bir maç olmadığını düşünüyorum ama futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arda, Galatasaray'ın bu sezon son dakikalarda yediği goller hakkında ise şöyle konuştu:

"Biz Galatasaray takımıyız, hiçbir zaman beraberliğe veya mağlubiyete razı olacak bir yapımız yok. Geriye düştüğümüzde ya da beraberlik durumunda hücum ediyoruz. Daha çok oyuncu ile ileriye gidiyoruz. Fatih hocanın yıllardır felsefesi böyledir. Hiçbir zaman beraberliğe razı olmadık. Bunu EURO 2008'deki Çekya ve Hırvat maçlarından da hatırlarsınız. Bir mantalite varsa biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Sadece taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bundan 15-20 gün önce liderdik, 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Biz bir bütünüz, kart gören, görmeyen oyuncularımızla beraber biz bir aileyiz. Çarşamba günü çıkıp kendi sahamızda bunu telafi edeceğiz. Ondan sonra inşallah en kısa sürede layık olduğumuz yere, liderliğe geri döneceğiz. Takım arkadaşlarıma, hocama, camiaya inanıyorum, toparlanmayacak bir şey yok. Sadece bu gece derbinin üzüntüsünü çekeceğiz."