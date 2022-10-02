Derbide gol yok!
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı!
Süper Lig'in 8. haftası, Vodafone Park Stadyumu'nda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu.
Son anları oldukça çekişmeli ve bol pozisyonlu geçen mücadelede gol sesi çıkmadı.
Bu sonucun ardından 15 puana yükselen Beşiktaş, 6. sırada yer aldı. 14 puanlı Fenerbahçe ise 7. basamakta bulunuyor.
Karşılaşmadan önemli dakikalar
56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.
78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.
87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.
89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
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