Derbi öncesi ünlülerin maç totemleri
Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı başladı. İşte ünlülerin tuttukları takımlar ve sıra dışı totemler. Şahan Gökbakar; Galatasaraylıyım. Deplasman maçlarını yakın arkadaşım Murat’la beraber ve illa onun evinde izlerim. Murat olmadan deplasman olmaz.
Çağla Şıkel
Galatasaraylıyım. Galatasaray kalesinde bir tehlike varsa, “Olmaz o iş” derim ve rakip takım o golü mutlaka kaçırır. Ne zaman “Olmaz o iş” demeyi unutuyorum, gol yiyoruz.
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Serhat Teoman
Galatasaraylıyım. Penaltı atışlarına bakmam, sesi dinlerim.
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Hatice Şendil
Ben Fenerbahçeliyim, nişanlım Burak Galatasaraylı. Biz kazanalım diye etmediğim dua kalmaz. Hatim indiriyorum diyebilirim. Gol pozisyonundaysak ‘fingers crossed’ yaparım yani parmaklarımı birleştiririm. Genellikle işe yarar.
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Hakan Baş
Fenerbahçeliyim. Maç sabahı PlayStation’da mutlaka Fenerbahçe olup o günkü rakibi yenerim. Sonra o skor çıkacakmış gibi totem yaparım.
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