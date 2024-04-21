AjansHaber.com.tr Spor Derbi öncesi Fenerbahçe'de tehlike!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de tehlike: Yıldızlar sınırda

Fenerbahçe'nin yarın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde 7 futbolcusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
PFDK kararları açıklandı!
Galatasaray, 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı
Haftanın hakemleri belli oldu!
Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti!
Lider Galatasaray, Pendikspor'u ağırlıyor
Derbi öncesi Fenerbahçe'de tehlike!
Beşiktaş derbi öncesi hata yapmadı!