Derbi öncesi Fenerbahçe'de tehlike: Yıldızlar sınırda
Fenerbahçe'nin yarın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde 7 futbolcusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
Sarı lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
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