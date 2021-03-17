AjansHaber.com.tr Spor Derbi'nin hakemi belli oldu

Derbi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Suat Arslan boğa yapacak.

Ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor
ZTK yarı finalinde hakemler belli oldu
Selahattin Baki: ''VAR operatörü araştırılsın."
Di Maria sahadayken telaş içinde sahayı terk etti!
Erhan Önal vefat etti
Serdar Dursun Almanya'yı sallamaya devam ediyor
Hapis cezası aldı