Depremzedelerin protestosu CHP’de Hatay krizine yol açtı!

CHP’de Hatay Belediye Başkan adaylığı, krize yol açtı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesinin ardından parti yöneticileri tarafından kendisine “adaylıktan çekil” mesajı gönderildi. Savaş’ın adaylıktan el çektirilesinde İBB Başkanı İmamoğlu’nun büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Hatay’da Lütfü Savaş krizi, CHP’de ipleri gerdi. Lütfü Savaş’ın halkın yoğun tepkisine rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çıkarılması, parti içinde yoğun tepki neden oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay’da yapılan programlarda CHP yönetimi ve tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş’a tepki yağdı. Depremzedelerin protestolarına hedef olan Savaş ve aday belirlenmesinde büyük etki sağladığı belirtilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da büyük tepki gösterildi.

İmamoğlu'na, Savaş'ı istemediklerini söyleyen ve Lütfü Savaş’ın akrabası olduğunu belirten acılı depremzede şu ifadeleri kullandı:

“Biz sizi yuhalamıyoruz. Sen bizim evladımızsın. Biz Lütfü Savaş’ı istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. İstemiyoruz. Benim çocuğum öldü. Biz cesetlerimizi bulamıyorduk, o gitti itfaiyeyi para için kullandı. İstemiyoruz onu.”

Çekil, ya da biz alırız

Defne’de başlayan Hatay krizinin ardından devreye giren İmamoğlu’na yakın isimler CHP Genel Merkezi’nde Savaş’ın yerine gelebilecek isim arayışına geçti. Bu arada Lütfü Savaş’a da “Adaylıktan çekil, yada biz alırız” mesajı gönderen CHP Genel Merkezi’nin tepkisi üzerine Savaş, bugün saat 15.00’de bir basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Edilen bilgiye göre Savaş’ın adaylıktan çekileceği öğrenildi.

2 isim üzerinde duruluyor

CHP Genel Merkezi Hatay için başvuru yapan diğer iki adayı değerlendirdi. Ancak bu isimlerin üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Yapılan değerlendirmelerde CHP yönetiminin Serkan Topal ve Suzan Şahin isimleri üzerinde durduğu ifade edildi.

İl yönetimi destekliyor

Yoğun protestolara rağmen ilginç olan ise il yönetiminin Lütfü Savaş’ı desteklemesi ve halkta karşılığının olduğuna yönelik anketleri CHP Genel Merkezi’ne göndermesi oldu. Savaş’ın çekilmemesi halinde toplanacak Parti Meclisi’nde isminin adaylıktan silinmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca gelen anketler nedeniyle il yönetiminin de mercek altında olduğu da bildiriliyor.

Bu arada CHP’nin YSK’ya aday isimlerini değiştirmek için son başvuru tarihi olan 20 Şubat’a kadar Lütfü Savaş’ın yerine belirlenen ismi bildirmesi gerekiyor.