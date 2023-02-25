Depremzedelerin en çok tercih ettikleri il Ankara oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremden etkilenen insanlar bulundukları şehirleri terketemeye başladı.

Kara, hava ve deniz yolları ile depremzedeler gitmek istedikleri illere gönderildi. Yurdun dört bir yanına yaşanan bu hareketlilikte 1 milyondan fazla kişi bulundukları şehri değiştirdi.

En çok depremzedeyi 201 bin ile Ankara barındırırken, onu 154 bin ile Antalya izledi. 3. sırada 65 bin ile Mersin gelirken, 4. sırada 50 bin ile Elâzığ geliyor. Megakent İstanbul'a ise 3 bin 701 kişi geldi.