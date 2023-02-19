Depremzedelere ne kadar nakdi yardım yapılıyor?
İçişleri Bakanlığı, depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin en çok sorulan sorulara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre afetzedeler için yapılan nakdi yardımları derledik. Öte yandan “Afetzede Barınma Desteği” başvurularının başladığı duyuruldu.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen illerde enkaz kaldırma çalışmaları ve depremzedeler için çalışmalar devam ediyor.
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İçişleri Bakanlığı, afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını yayımladı.
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1) Hasar gören konutumuz için nakdi yardım yapılacak mı?
Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10.000-TL destek ödemesi yapılıyor.
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2) Yardım yapılması için nereye başvuruda bulunmam gerekiyor?
Ziraat Bankasına TC Kimlik numarası ile başvuruda bulunularak yardımlardan faydalanılabilir.
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