Depremzedeler konutlarına kavuşmaya başladı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen afet konutlarının teslimi başladı. Yapımı kısa sürede tamamlanan 41 bin kalıcı konut ve 5 bin köy evi olmak üzere toplamda 46 bin bağımsız birimin tesliminde ilk kura çekim ve anahtar teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Hatay'da gerçekleştirildi. Hatay’da TOKİ ve Yapı İşleri eliyle yapılan 7 bin 275 konut ve köy evleri hak sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan Hataylı depremzedeler, büyük sevinç yaşadı.

“HER VATANDAŞIN HAKKINI VERİNCEYE KADAR BURADAYIZ”

Hatay’da kalıcı konutların kura çekimi ve anahtar teslimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve hak sahiplerinin katılımıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay'ın küllerinden yeniden doğduğunu söyledi. Hatay’ın 85 milyonun olduğunu ifade ederek hem İçişleri Bakanlığı hem de Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı olarak her vatandaşın hakkını verinceye kadar deprem bölgesinden gitmeyeceklerini belirten Bakan Özhaseki, “Evlerinize oturup ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar buradan gitmeyeceğimizi unutmayın kardeşlerim.” diye konuştu.

“50 BİN ÇELİKTEN KÖY EVLERİMİZİ YAPMAYA BAŞLADIK”

Depremin hemen ardından bölgede çalışmaya başladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Deprem bölgelerinde 200 binden fazla konutu yapmak için inşaatlara başladık. Şu anda 50 bin kadar da çelikten köy evlerimizi yapmaya başladık. Şehir merkezlerinde 50 binden fazla yeniden yer tespit ederek zemin etütlerini doğru bir şekilde yapıp, sonra da üstündeki mühendislik hesaplarını en sıkı bir şekilde denetleyerek, depremlere dirençli evlerimizi yapma cihetiyle 300 bin sayısını aşıyoruz.” şeklinde konuştu.

“2 AY İÇERİSİNDE 75 BİN SAYISINA ULAŞACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, bugün konutların kura töreninde olduklarını hatırlatarak, “2 ay içerisinde 75 bin sayısına ulaşacağız. Mayıs ayından itibaren her ay 15, 20 bin konutu hazır hale getirip sene sonuna kadar birçok kardeşimizin evlerini de kendilerine teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız güvenli evlerinde oturdukça, sizler ‘Allah razı olsun’ diye dua ettikçe bizler şevkle yeniden koşmaya devam edeceğiz.” dedi.

“MÜHENDİSLİK HESAPLARINI EN DOĞRU BİÇİMDE YAPIYORUZ”

Hatay’daki sürdürülen çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“Uzun Çarşıyı ayağa kaldırıyoruz. İnşaatlara başladık. Kurtuluş Caddesine, Atatürk Bulvarı'na, Aksaray Mahallesi'ne başladık. Etrafta bulabildiğimiz her yerin önce zemin etüdünü yapıyoruz, sonra mühendislik hesaplarını en doğru biçimde yapıyoruz. Sonra da inşaatları 1 sene içerisinde teslim etmek üzere Türkiye'nin en güçlü müteahhitlerini çağırıp onlardan taahhüt alıp, sözleşme imzalayıp işe başlatıyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz, görüyorsunuz, şahitsiniz. Allah izin verirse çok kısa süre içerisinde gerek Hatay'ımızda gerek Kahramanmaraş'ta Adıyaman'da, Malatya'da bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini bu şekilde teslim edeceğiz.”

“HATAY GELECEĞE TAŞINSIN DİYE KARAR ALDIK”

Şehir merkezlerini de inşa ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki, binlerce binayı yaptıklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, “Bunu yapmamızın sebebi de ‘Madem böyle bir felaketle karşılaştık, madem böyle bir büyük yıkım var, biz buralarda doğru bir planlamayla Hatay'ın kendine has özgün mimarisini uygulayarak şehirlerimizin meydanlarını ve ona açılan caddeleri de yapalım, doğru bir planlamayla Hatay geleceğe taşınsın’ diye bir karar aldık.” dedi.

“KÖYLERDE ÇELİK EVLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Köylerde çelik evler yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Özhaseki, “9 şiddetinde deprem olsa da o köylerde yaptığımız çelik evler inşallah zarar görmeyecek. Bir taraftan yerinde dönüştürmek isteyen kardeşlerimize kolaylık olsun diye hepinizin de bildiği gibi 1,5 milyon liralık bir paket hazırlayarak sizlere de arz ettik. Şu anda binlerce kardeşimiz de kendi evini yapma cihetiyle müracaatlarını yaptılar ve devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.

“DEVLETİN NE KADAR İMKANI VARSA SEFERBER EDİYORUZ”

Devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki “Hiç endişeniz olmasın. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizler evinizde oturuncaya kadar bize rahat olmayacak. Sizler içinde oturup evlerinizde bize dua edip, ‘İşiniz rast gelsin, hakkımız helal olsun’ deyinceye kadar buralarda olacağız. Bundan endişeniz olmasın.” dedi.

“DEVLET KİMSENİN MALINA ÇÖKMEZ”

Hatay'da 2016-2017 yılında, Emek-Aksaray Mahallesi'nde yapmak istedikleri kentsel dönüşüm çalışmasının, terör uzantısı gurupların vatandaşları tahrik etmesiyle engellendiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Sizlerden bir tek ricam var. Bazı yerleri rezerv alan ilan ettiğimizde, vatandaşı gelip tahrik edip, ‘sizin malınıza çöküyorlar. Buna itiraz edin. Mahkemelere gidin’ diyen sonra da orada iş yapmamızı engellemeye çalışan gruplar var. Ne olur bunları dinlemeyin. Devlet kimsenin malına çökmez. Devlet kimsenin evini elinden almaz. Devlet alıp da ne yapacak? Bizim yasal olarak o bölgelerde iş yapabilmemizin tek yolu rezerv alan ilan etmek, sonra da gelip evler yapmak, o alanda kimin hakkı varsa bunu kendisine teslim etmek. Amacımız bu. Bundan hiç endişeniz olmasın.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, kura sonucu dairelerine kavuşan depremzedelere anahtarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle teslim edildi.