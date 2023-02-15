Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini duyurdu. Peki, depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur, şartlar ne? E-Devlet evlat edinme başvuru ekranı...
Yaşanılan acı depremin ardından dünyanın birçok yerinden Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine yardım sürüyor. Enkaz altından kurtarılan ve ailesini kaybeden çocukların ise tedavileri Ankara ile İstanbul hastanelerinde devam ediyor. Gelişmelerin ardından vatandaşlar, koruyucu ailelik hakkında bilgi sahibi olabilmek için araştırmalar yapıyor. İşte koruyucu aile olma şartları...
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
"Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir. Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz."
Hangi çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirilebilir?
Öz ailesi bulunan,
Öz ailesi tarafından bir süre için bakılamayacak olan,
Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,
Kız ya da erkek,
Sağlıklı ya da engel durumu olan,
Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklar koruyucu aile yanına yerleştirilebilir.
Kimler koruyucu aile olabilir?
Evli ya da bekar olan kişiler koruyucu aile olabilmek için şu koşulları sağlamalıdır;
T.C. vatandaşı olmak,
Sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek,
25-65 yaşları arasında olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Düzenli bir gelire sahip olmak,
Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi olmamak.