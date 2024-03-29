Depremzede çocuklar, "Sıfır Atık" etkinliğine akın etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen ‘Sıfır Atık Hareketi’ kapsamında, Birleşmiş Milletler tarafından (BM) ilan edilen “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü,” dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de pek çok yerinde kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, deprem bölgesindeki çocukları bilgilendirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak 27 Mart’ta Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlayan etkinlikler, 30 Mart’ta kadar diğer illerde de devam edecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL EĞLENCE ŞÖLENİ

Çok sayıda afetzede çocuğun ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde Sıfır Atık konulu bilgi yarışmalarından müzikli eğlence aktivitelerine, Hacivat ve Karagöz oyunlarından animasyon gösterilerine, şişme oyun parkurlarından çocukların seveceği ikramlara kadar pek çok alanda tam bir eğlence şöleni yaşandı.

ÇOCUKLAR ÇEVRE BİLGİLERİNİ YARIŞTIRDI

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin video mesajın da gösterildiği “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” kutlamalarına katılan çocuklar, atölye ve çocuk etkinlikleri ile sıfır atık konusunda hem bilgilendiler hem de eğlendiler. Etkinlik kapsamında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edilirken; şenlik alanı çocukların sesleri ile şenlendi. Sıfır Atık Bilgi Yarışmasında başarılı olan ilk 5 çocuğa ise içerisinde sıfır atık oyunu bulunan sırt çantası hediye edildi. Yarışmaya katılmayan çocuklara ise, Mavi Gezegen Dedektif, Çevre Çocuk ve Ramazan Günlüğü dergileri verildi.

ATIKLARDAN BİLEKLİK VE ARABA YAPTILAR

Sıfır Atık Atölyelerinde, çocuklar atık iplerden ve boncuklardan renkli bileklikler, pet şişelerden kalemlikler ve saksılar, kâğıt rulolardan araba, kukla gibi oyuncaklar yaparak, atıkları değerlendirmeyi öğrendi. ‘Kendin yap’ atölyelerinde ise yaratıcılıklarına, motor becerilerinin gelişimine destek sağlandı. Hacivat-Karagöz geleneksel gölge oyunu etkinliğinde de iklim değişikliği ve sıfır atık farkındalığı tiyatral olarak gösterildi. Çocuklar, etkinliklerin tadını doyasıya çıkarırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye de bu program için teşekkür etti.