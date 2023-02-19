Depremzede çiftçiye ekonomik destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Elazığ illerinde çiftçilere ödenecek desteklere ilişkin depremin ardından bazı düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, çiftçilere 2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 il için nakit olarak ödenecek. Toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri şubat sonuna kadar çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapan üreticilerin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Ayrıca, bu illerde yer alan 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar lira yem desteği verilecek.

Öte yandan söz konusu illerdeki vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemeleri şubat sonuna kadar yapılacak.