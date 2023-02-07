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Depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a çıktı.

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 790 kişi öldü, 2 bin 200'den fazla kişi yaralandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, söz konusu illerde büyük yıkımlara neden olmuştu.

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