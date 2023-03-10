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Depremlerde can kaybı 47 bin 932’ye çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 47 bin 932 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 47 bin 932 olarak açıkladı.


Soylu, sayıyı Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıdan sonra duyurdu.


Buna göre Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve kaymakamlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemi gerçekleştirildi.

Ölenlerin 6 bin 265’i yabancı uyruklu.

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