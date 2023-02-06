Fuat Oktay duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde tüm okulların bir hafta boyunca tatil edildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okullarda 1 hafta eğitime ara verildiğini duyurdu. Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak" dedi.
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