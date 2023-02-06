Fuat Oktay duyurdu: Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin yoğun şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'da okullarda 1 hafta eğitime ara verildiğini duyurdu. Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak" dedi.