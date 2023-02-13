Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi!
Depremin 167'inci saatinde tam anlamıyla bir mucize yaşandı. Hatay Antakya'da bir kişi bir hafta boyunca kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı, arama kurtarma ekiplerine selam verdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1 hafta geride kaldı. Depremde ekiplerin zamana karşı mücadelesi sürüyor. Mücadeleyi kazanan ekipler ve afetzedelerin mutluluğu umutları yeşertiyor.
Hatay'ta felaketin 167. saatinde ekiplerin açtığı alandan yürüyerek çıkan vatandaşın sevinci, herkese umut oldu.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 167. saatinde mucize gerçekleşti.
Depremzede ekiplerin kendisine açtığı alandan günler sonra yürüyerek çıktı, selam verdi.
Depremzedenin kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.
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