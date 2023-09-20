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Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutu hızla yükseliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ`da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde ise Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil`de etaplar halinde afet konutları yapılıyor.

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51 blokta kaba inşaat tamamlandı
Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan 1000 dairelik 51 blokta kaba inşaat tamamlandı. Bir blokta yapımı tamamlanan örnek daire hazır hale getirildi.

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Konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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