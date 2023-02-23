Depremden etkilenen bölgelere inşa edilecek yeni konutların projesi belli oldu
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , depremden etkilenen bölgelere inşa edilecek yeni konutların projelerinin belli olduğunu duyurdu. İşte deprem bölgesinde inşa edilecek örnek konut projeleri ve örnek köy evi projesi!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen bölgelerde üç aşamalı şehirleşme modelleri uygulanacağını belirtti.
Bakan Kurum, şehrin belirledikleri, güvenli, sağlam alanlarında konteyner kentleri kurduktan sonra bu yeni şehirleşme modellerini yürüteceklerini aktardı.
Kurum, halen Adıyaman'da 3 bin konteyner yapmak için çalıştıklarını; prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapıdan oluşan konteynerleri vatandaşın geçici iskanını sağlayabilmek amacıyla 15-20 gün içerisinde tamamlayacaklarını ifade ederek bu çalışmayı bütün şehirlerde eş zamanlı olarak AFAD'ın koordinasyonunda yürüttüklerini kaydetti.
Bakan Kurum, "TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle vatandaşımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla gece gündüz 24 saat esasıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar ve bir gün önce, bir saat önce vatandaşlarımıza bu alanları teslim etmenin gayretiyle motivasyonuyla yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.