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Depremden 57 saat sonra mucize kurtuluş!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki kişi, yaklaşık 57 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Tokat Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, depremin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Esenler Belediyesi ve UMKE ekipleriyle depremden yaklaşık 57 saat sonra ilçe merkezinde enkaz altında kalan 69 yaşındaki Fahrettin Özgil'i kurtardı.

Depremzede, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

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