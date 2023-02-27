Depremde zarar gören araçlar sahiplerine teslim ediliyor!

Depremlerde zarar gören ve emniyet güçleri tarafından otoparka çekilen araçlar sahiplerine teslim ediliyor.

Kent merkezinde 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait Dulkadiroğlu ilçesindeki otoparka çekilen otomobil, minibüs, ticari araç, cip ve kamyonetler, burada muhafaza altına alınıyor.

Vatandaşlar otoparka gelerek işlemlerin ardından araçlarını teslim alabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi. Otoparka çekilen araçlardan 242'si sahibine ya da sahibinin birinci dereceden akrabasına teslim edildi.