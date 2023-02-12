Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'dan skandal savunma!

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbar edilmişti.

İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince dün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellenmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürülmüştü.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yüklü miktarda para çekmeye çalışmıştı

Coşkun'un, dün akşam THY'nin 19.50 Karadağ uçağıyla kaçmak üzere havalimanına gitmeden önce İstanbul'da bankalardan yüklü miktarda para çekmeye çalıştığı öğrenilmişti.

Verdiği ifade ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığının ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Coşkun, "Karadağ ülkesinde yapmış olduğumuz binaların tapularını vermek amacıyla Karadağ ülkesine gidiyordum." diyerek kaçma gibi bir düşüncesinin olmadığını öne sürdü.

Coşkun, suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Bina sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.