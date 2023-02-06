Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyor. An itibarıyla sayıların artacağını düşünüyoruz. Maraş'ta 220 yaralı 300 yıkılan ev mevcut.
Hatay'da 4 ölü 7 yaralı
Osmaniye 20 ölü 200 yaralı 83 yıkılan bina
Adıyaman 13 ölü 22 yaralı 100 yıkılan bina
Diyarbakır 14 ölü 226 yaralı 20 yıkılan bina
Urfa 18 ölü 200 yaralı 60 yıkılan bina
Antep 80 ölü 600 yaralı 581 yıkılan bina
Kilis 8 ölü 200 yaralı 50 yıkılan bina
Adana 10 ölü118 yaralı 16 yıkılan bina
Malatya 47 ölü 550 yaralı 300 yıkılan bina
Toplam 284 ölü, 2323 yaralı 1710 yıkılan binamız mevcut.
78 artçı deprem söz konusu 6'dan büyük 3 artçı deprem 5'ten büyük 8 deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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