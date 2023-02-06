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Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyor. An itibarıyla sayıların artacağını düşünüyoruz. Maraş'ta 220 yaralı 300 yıkılan ev mevcut. 

Hatay'da 4 ölü 7 yaralı

Osmaniye 20 ölü 200 yaralı 83 yıkılan bina 

Adıyaman 13 ölü 22 yaralı 100 yıkılan bina 

Diyarbakır 14 ölü 226 yaralı 20 yıkılan bina 

Urfa 18 ölü 200 yaralı 60 yıkılan bina 

Antep 80 ölü 600 yaralı 581 yıkılan bina 

Kilis 8 ölü 200 yaralı 50 yıkılan bina

Adana 10 ölü118 yaralı 16 yıkılan bina

Malatya 47 ölü 550 yaralı 300 yıkılan bina

Toplam 284 ölü, 2323 yaralı 1710 yıkılan binamız mevcut. 

78 artçı deprem söz konusu 6'dan büyük 3 artçı deprem 5'ten büyük 8 deprem meydana geldi. 

Ayrıntılar geliyor...

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