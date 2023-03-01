CHP'li Gürer, köylülere hayvan desteği sağlanmasını istedi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerde 45 binden fazla insan yaşamını yititirken on binlerce hayvanın da telef olduğu ortaya çıktı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisi adına bölgede yaptığı incelemede köylerdeki ahırlarda bağlı olan hayvanların tamamına yakının telef olduğunu söyledi.

TBMM'de gazetecilerle sohbet eden Gürer depremin kent merkezlerini değil köyleri de vurduğunu söyledi. Kırsal alanda inceleme yaptığını aktaran Gürer "ahırlar yıkılınca küçükbaş hayvanların bir kısmı bağlı olmadığı için çıkmış ama büyükbaş hayvanlar maalesef kaçamamış ve telef olmuş. Toplam hayvan varlığımız için de bölgedeki hayvan varlığı oranı yüzde 2 civarına denk geliyordu. Bu et fiyatlarına da yansıyacak" diye konuştu.

Gürer depremzede üreticilerin banka hesaplarına yatırılan destekleme ödemelerine,

bölgede elektrik dağıtım faaliyeti sürdüren dağım firması tarafından el koyduğunu da iddia etti.



Ömer Fethi Gürer, partisince görevlendirildiği Diyarbakır’da depremzede üreticilerin tarımsal alanda yaşadıkları sorunları da yerinde tespit ettiğini anımsatarak kuraklığın devam etmesi halinde Türkiye'nin başta buğday olmak üzere arpa, mısır ithal etmek zorunda kalacağını ifade etti.