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Depremde mahsur kalan kedi, polis tarafından iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılma riski bulunan bir binanın üst katında mahsur kalan kedi, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ağır hasar alan Kurtuluş Apartmanı'nda bir kedinin bulunduğu ihbarını alan Polis Arama Kurtarma ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Kepçe yardımıyla balkondan eve giren ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı.

Görevliler daha sonra kediye mama ve su verdi.

Öte yandan deprem bölgesindeki birçok farklı noktada da enkaz altında kalan evcil hayvanlar, Polis Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

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