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Depremde hayatını kaybeden 7 kuzen Şanlıurfa'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 7 kişi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kahramanmaraş kent merkezinde ikamet eden 7 kuzen, kaldıkları 6 katlı apartmanın yıkılması nedeniyle enkaz altında kaldı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun çabasına rağmen Ateş ailesinin 7 ferdinin cenazesine ulaşıldı.

Cenazeler, Kahramanmaraş'taki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildi.

7 kuzen, İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

 

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