Depremde 23 gazeteci hayatını kaybetti!

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, deprem bölgesindeki gazetecilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, “Her gün yeni bir acı haberle sarsılıyoruz. Deprem nedeniyle yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı maalesef 23 oldu. Henüz haber alınamayan meslektaşlarımız var. Yaralı olarak kurtulanlar ve tedavisi devam edenler var Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken korkarım ki, yeni acı haberler alacağız. Vefat eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Kayıplarımızın daha da artmaması ortak duamızdır” dedi.

Yerel medya enkaz altında

Deprem bölgesinde özellikle 10 gazetecinin yaşamını yitirdiği Adıyaman ile 9 gazeteciyi kaybeden Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Malatya’da çok sayıda gazete basım tesisi başta olmak yerel televizyon ve radyo binaları ile bir çok medya ofisinin ya tamamen yıkılarak enkaza dönüştüğünü ya da kullanılamaz hale geldiğini de belirten KGK Genel Başkanı Dim, “Şu anda yayınlarını da sürdüremeyen bu medya işletmelerini yeniden ayağa kaldırmak için gerekli kamusal desteklerin sağlanması için gayret göstereceğiz. Basın İlan Kurumu’nun bu ay yapılacak genel kurul toplantısında da bu konuyu dile getireceğiz ve yönetmeliğe geçici bir madde eklenmesini talep edeceğiz” dedi.

Depremde yaşamını yitiren gazetecilerin isimleri, şehirleri ve kurumları şöyle:

ADIYAMAN

Burak Alkuş (Adıyaman Ses), Hidayet Özdemir (Gazeteci -Yazar), İskender Korkut (Mercan TV), Kemal Öner (Adıyaman Telgraf), Muhammed Akan (Adıyaman Haber) Ruhi Akan (Jet Haber), Yunus Emre Doğan (Mercan TV), Zübeyir Pektaş (Halkın Sesi), İsmail Hakkı Koçak (Mercan TV), Fatih Bayın (Radyo Tek)

HATAY

Ayşe Figen Arlı (İskenderun Ses), Haluk Arlı (İskenderun Ses), Burak Milli (AA), Gökhan Aklan (İHA), İzzet Nazlı (DHA), Neşet Alkan (Haber Ekspres), Erhan Yılmaz (23 Temmuz) Mehmet Tekin (Emekli Gazeteci), Hasan Seid Okay (Emekli Gazeteci),

K. MARAŞ

Mustafa Yüzbaşıoğlu (Bugün), Aziz Çevlik (Manşet), Fatih Nalbantbaşı (Maraş Medya Merkezi)

ADANA

Meltem Özgen (CRT/TV sunucusu)