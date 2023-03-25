Deprem ve sel Adıyaman tütününü de vurdu! Tarım arazileri havadan görüntülendi!
Depremlerin yanı sıra sel felaketinden de etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, tarım arazilerinin yanı sıra kurumaya bırakılan tonlarca tütün de zarar gördü. Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Kaya, ilçenin tek geçim kaynağının tütün olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yanı sıra sel felaketinden de etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, tarım arazilerinin yanı sıra kurumaya bırakılan tonlarca tütün de zarar gördü.
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6 Şubat depremlerinde büyük hasarın olduğu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geçimini tütüncülükle sağlayan çiftçiler, deprem ve sel nedeniyle zor günler geçiriyor.
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Kurumaya bırakılan çatıların depremde yıkılması ve sel felaketinde de tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle tütünde büyük kayıp yaşayan çiiftçiler, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.
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Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, ilçenin tek geçim kaynağının tütün olduğunu belirtti.
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