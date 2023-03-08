Deprem tedirginliği arsaya ilgiyi artırdı!

Ülkemizde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından vatandaşlar bir yandan yaşadıkları binaların depreme dayanıklılığını sorgularken bir yandan da müstakil ev ve arsalarda alternatif yaşam alanlarına yönelmiş durumda. Güvenli zeminlerdeki müstakil evlere ilgi artarken, bir yandan da daha uygun bütçelerle sahip olunabilme ve yatay mimariye olanak vermesi nedeniyle arsa yatırımı öne çıkıyor.

Deprem sonrası arsa yatırımına ilginin artması ile ilgili olarak Ajans Haber'e konuşan V Club Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, "Ülkemiz, tarihinin belki de en büyük deprem felaketini yaşadı. Ulusça her birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Deprem, maalesef üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği. Deprem tehlikesi hepimiz üzerinde olumsuz ekonomik ve psikolojik etkilere neden oluyor. Olası bir depremde, binalarımızın yaşayabileceği hasarları düşünerek kontrolleri yaptırmak ve gerekiyorsa yapılarımızın güçlendirmelerini yaptırmak çok önemli." dedi.

Depremin yeni yaşam alanları oluşturma konusunda farkındalık yarattığının altını çizen Öztürk, "Her ne kadar kendi binamıza güvensek de bir deprem sonrası çevremizde yaşanabilecek olumsuzlukları da düşünerek yaşamlarımızı sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürmek için yeni yaşam alanları da hazırlamalıyız." ifadelerini paylaştı.

"Arsa yatırımına olan ilgilinin önemli derecede arttığını görüyoruz"

Depremin ardından vatandaşların arsa yatırımına yöneldiğini belirten Öztürk, "Hem bizim projelerimiz hem de genel anlamda sektörde arsa yatırımına olan ilgilinin önemli derecede arttığını görüyoruz. Halkımız can ve mal güvenlikleri için güvenli alanlarda arsa sahibi olarak kendi evlerini yapmak istiyorlar. Zemin etüdleri yapılmış ve imar planları çıkarılmış arsalarda yatay mimaride, az katlı, güvenli yaşam alanları oluşturabilme imkanı arsa yatırımına ilginin artmasının en büyük sebepleri." dedi.

"Beklentimizin çok üzerinde bir ilgi ile karlılaştık"

Kısa bir süre önce satışa sunulan Arsa Ankara projesinin büyük ilgi gördüğünü belirten Öztürk, "Biz de bu hassasiyetin farkındayız. Ülkemizde yaşanması muhtemel bir deprem nedeniyle, 1 yıl önce hazırlıklarına başladığımız Arsa Ankara projemizi geçtiğimiz günlerde satışa sunduk ve beklentimizin çok üzerinde bir ilgi ile karlılaştık. İnsanlar kendi arsalarını alıp, kendi kontrollerinde deprem güvenli evler yaptırmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.