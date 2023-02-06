Deprem sonrasında Hatay'da yıkılan binalar drone ile görütülendi!

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay’ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.