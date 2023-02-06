Deprem sonrasında Hatay'da yıkılan binalar drone ile görütülendi!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde binalar yıkıldı. Yıkılan binalar drone ile görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde diğer deprem, Hatay’ın Antakya ilçesinde de büyük yıkıma neden oldu.
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Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı.
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Depremin ardından Antakya’da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.
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Yollarda da çatlaklar oluştu.
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