Deprem Profesörü Ahmet Ercan CHP'li belediyeyi eleştirince yayından alındı

Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, kendisine itibar suikastı yapıldığını dile getirerel Habertürk yayınına bağlanmış ve kanalın FETÖ ile bağlantılarını dile getirince yayından alınmıştı. Habertürk'ün sansürüne tepkilerin yankıları sürerken bugün İzmir depremi sonrası benzer bir olay daha yaşandı. Hülya Hökenek, canlı yayında Deprem Bilimci Ahmet Ercan ile İzmir depremini konuşuyordu. Dakikalarda süren yayında Ahmet Ercan, CHP'li yerel yönetimleri eleştirince bir anda sözü kesildi ve yayından alındı.

İzmir güne depremle uyandı. Ege Denizi Karaburun ilçesi açıklarında bugün meydana gelen ikisi 5.1 büyüklüğünde toplam 23 depremle sallandı. Paniğe neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Habertürk'te bir sansür daha!



Hülya Hökenek CHP'li İzmir Belediyesi'ni eleştiren Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayından aldı.pic.twitter.com/iqlKxyiaBV — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 1, 2021

CHP'Lİ YEREL YÖNETİMİ ELEŞTİRİNCE YAYINDAN ALINDI

İzmir depremi haber bültenlerinin de gündemindeydi. Habertürk sunucusu Hülya Hökenek, Deprem Bilimci Ahmet Ercan'ı yayına bağlayarak İzmir'de üst üste yaşanan depremleri ele aldı.

Deprem Bilimci Ahmet Ercan, önemli uyarılarda bulunarak "İzmir'in büyükşehri ve yerel yönetimler ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." dedi.

Dakikalarca yayında kalan Ercan, konu yerel yönetimlere eleştiriye gelince birden sözü kesildi. Programın sunucusu Hülya Hökenek, CHP'li İzmir Belediyesi eleştirilmeye başladığı anda araya girdi ve "Uyarılarınız anlaşıldı" diyerek eleştirilerin yayına yansımasını engelledi.

1 HAFTADA 2 SANSÜR

Bu Habertürk'te yaşanan ilk sansür değil. Geçtiğimiz hafta, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a yönelik itibar suikastı ve algı operasyonuna girişilen, 'Enine Boyuna' isimli programda Kaplan 1.5 saat gecikmeli olarak yayına bağlandı. Söz hakkını kullanmak isteyen Kaplan, moderatör Hülya Hökenek, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz ve Habertürk ile ilgili arşivdeki kirli bilgileri tek tek saydı. Kaplan'ın FETÖ, PKK ilişkilerini ifşa etmesi sonrası Habertürk yönetimi ne yapacağını şaşırdı. Kaplan'ın doğruları haykırmasına dayanamayan Habertürk, sansüre başvurdu. Kaplan, konuştuğu esnada yayından alındı.