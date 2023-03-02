Deprem Komisyonu, TBMM’de kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu’nda, grubu bulunan siyasi partilerin verdiği deprem önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

TBMM’de oluşturulacak Meclis Araştırma önergesine ilişkin siyasi parti temsilcisi milletvekilleri görüşlerini aktarmasının ardından yapılan oylamada, teklif oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, Kahramanmaraş merkezli depremin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapılar ve stokların oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Komisyona ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Depreme karşı hazırlıklarımızı ortak akılla yapmak, birlikte hareket etmek ve ne yapılması gerekiyorsa adımlarımızı atmak hepimizin boynunun borcu" dedi.