Deprem çantasında neler olmalı?
Son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından evlerde bulundurulması gereken deprem çantası ve içeriği yeniden gündeme geldi. İşte bir deprem çantasında bulunması gereken temel unsurlar..
Son zamanlarda meydana gelen depremlerin ardından evlerde bulundurulması gereken deprem çantası ve içeriği yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar deprem çantasının içinde olması gereken malzemeleriaraştırıyor. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası hazırlaken nelere dikkat etmeliyiz?
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Su ve Gıda: Acil durumda hayatta kalmanın en temel parçalarından biri, temiz su ve uzun raf ömrüne sahip gıdalardır. En az bir hafta yetecek kadar su ve hazır yiyecekler bulundurmalısınız.
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Çok Amaçlı Araçlar: Çok amaçlı çakı, çakmak, dikiş seti, çelik halat, çakıl taşı gibi araç gereçler.
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Kişisel Hijyen Malzemeleri: Sabun, tuvalet kağıdı, ıslak mendil gibi temel hijyen malzemeleri.
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