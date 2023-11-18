Deprem bölgesinin altyapısını ihya edecek finansman!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı kuruluşlardan biri olan “Türkiye’nin Yapıcı Gücü” İller Bankası (İLBANK), “Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi” kapsamında depremden etkilenen yerlerin altyapılarının ihya edilmesinde öncü rol oynayacak. Bu kapsamda, Avrupa Yatırım Bankası’nın sağlayacağı 400 milyon avroluk finansmana yönelik imzalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında atılırken, finansmanın tamamı İLBANK tarafından deprem bölgesindeki çevresel altyapı projelerinde kullanılacak.

“AFET BÖLGESİNİ ALT VE ÜSTYAPISIYLA AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, bin yılın felaketi sonrası Bakanlığın tüm kurumlarıyla beraber inşa ve ihya sürecine katkı sunduklarını ifade etti. Bakan Özhaseki, “6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında bir sözleşme imzalandı. ‘Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi’ kapsamında bu finansmanı İller Bankamız eliyle afet bölgesindeki altyapı çalışmaları için kullanacağız. Hiç kimse merak etmesin, afet bölgesini alt ve üstyapısıyla ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

PROJEYLE ŞEHİRLER YENİDEN IŞILDAYACAK

Deprem felaketinde zarar gören illerin altyapı tesislerinin iyileştirileceğini ve şehirlerin yeniden kısa sürede imar edileceğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Proje kapsamında, su ve kanalizasyon altyapısı depreme dayanıklı hale getirilecek şekilde yeniden inşa edilecek. Altyapı projelerimiz, bir yandan su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlarken, diğer yandan sürdürülebilirlik ilkesi gereğince kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde işletilecek. Böylelikle deprem bölgesinde inşa ettiğimiz dayanıklı altyapılarla olası afetlere karşı şehirlerimiz daha hazır hale gelecektir.” dedi.

GÜNCEL TEKNOLOJİLER, YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERİ DOĞURACAK

‘Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi’, hazırlığından uygulama ve işletme aşamasına kadar detaylı planlama ve fizibilite etütleriyle beraber kurgulandı. Büyük dikkatle yürütülen projede, oluşturulacak altyapılar, akıllı altyapılar olarak tasarlandı. Bu altyapı projeleri, sadece hasarların onarılması yaklaşımı ile değil, en güncel teknolojilerle, yeşil ve sürdürülebilir şehir yaklaşımı ile tasarlanıp hayata geçirilecek. Bu yanıyla projenin, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele anlamında da önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

İLBANK, “GELECEK NESİLLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER” MOTTOSUYLA PROJELERİN ALTINA İMZASINI ATIYOR

Proje, medeniyetin köklü eserleri olan şehirleri yeniden ihya edecek. Altyapı projeleriyle şehirler, güçlü ve üretken bir geleceğe hazırlanacak. İmzalanan bu anlaşma sonrası alınacak mesafeyle, gelecek nesillere dayanıklı ve sürdürülebilir bir altyapı bırakılması hedefleniyor. İLBANK, benzer projelerle bu altyapıları daha da güçlendirmeye devam edecek.