Deprem bölgesine Galatasaray mahallesi kuruluyor!

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için özel bir proje başlattı. Sarı-kırmızılılar, başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un önderliğinde depremzedelere konteyner kent kurma kararı aldı.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta 500 adet, Hatay’da 500 adet konteyner ev kuracak. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, iki şehirde konteyner evlerin kurulacağı alan için ilgili kamu yetkilileriyle temas kurdu. Toplam bin evin 500’ünü sarı-kırmızılı kulüp, 500’ünü ise Nef Vakfı kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün kuracağı konteyner evlerin tamamı eşyalı, mutfaklı, banyolu olacak. Evlerin hiçbirinde eksik bulunmayacak. Galatasaray, evlerde yer alacak tüm eşyalar için sponsor firmalarla anlaştı. Bazı kulüp üyeleri de konteyner ev için bağışta bulunuyor.

Ayrıca spor dünyasından çok sayıda ünlü ismin değerli ürünlerinin açık artırmayla satılacağı müzayededen elde edilecek tüm gelir, konteyner kent projesinde kullanılacak. Bin evin toplam maliyetinin ise 60 milyon TL civarında olacağı öğrenildi.