Deprem bölgesinden çıkacak enkaz 100 milyon tonu bulabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde oluşan yıkımın ardından gerde büyük enkaz alanları kaldı.

11 ilde oluşan enkaz alanlarının tamamının Erciyes Dağı boyutuna ulaştığı belirtilirken, enkazın bölgeden tek seferde temizlenebilmesi için 4 milyon hafriyat kamyonunun çalışması gerekiyor.

Eski Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı, Mehmet Ali Bulut, enkaz kaldırma sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu anda Türkiye'deki yıkım müteahhitlerinin konvansiyonel metotlarla bu binaları hızla yıkması mümkün gözükmüyor. Bu binaların yıkımı 2 yılı bulabilir. Burada patlayıcılı yıkımla süreç çok daha hızlı olabilir ancak bu alanda da çok fazla patlayıcı mühendisimiz yok. Türkiye'de bu alanı fazla geliştiremedik. Patlayıcılı yıkım devreye alınmalı ve patlayıcı mühendisleri yetiştirmeliyiz." dedi.

"Enkazı en kullanışlı şekilde nasıl geri değerlendireceğiniz çok önemli"

Bulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıkımlar sırasında mutlaka iş güvenliği uzmanları hazır bulunmalı. Söz konusu enkazın rahat taşınması için trafik düzeni iyi kurulmalı. Hafriyat kamyonları rahat çalışmalı. Bölgede çok fazla toz var. Acilen belediyelerin elindeki fazla su tankerleri bölgeye gönderilmeli ve sürekli sulama yapılmalı. İnsanlara toz maskesi dağıtılması lazım. Binayı yıktık ve enkaz oluştu. Bu enkazı da en kullanışlı şekilde nasıl geri değerlendireceğiniz çok önemli.

"1 gram demir bile çöpe gitmemeli"

Binalar yıkıldıktan sonra elde edilen malzeme içinde ekonomiye geri kazandırılacak hurda demirler olduğuna da işaret eden Bulut, "Bunların da geri dönüşmesi için elekten geçmesi lazım. 1 gram demir bile çöpe gitmemeli, ülkenin ekonomisine gelir olarak geri gelmeli. Son açıklanan yıkılacak 61 bin 722 binayı düşünürsek, 89 milyon ton enkaz oluşacak. Zaten yıkılmış binalarla birlikte 100 milyon ton enkaz çıkacak. Çökmüş ve ağır hasarlı olan tüm binalardan elde edilecek çelik demir hurdası 1 milyon 750 bin ton olacak. Enkazdan çıkacak demir hurdalarının geri dönüşüme katkısı 6 milyar 600 milyon lirayı bulur. Bu değer ekonomiye kazandırılacak. Bölgeden 660 stadyumun içini dolduracak kadar enkaz çıkacak." dedi.