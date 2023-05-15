Deprem bölgesindeki illerde oy oranları

Türkiye sandık başına gitti. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem bölgelerinde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre deprem bölgesindeki seçmenin tercihi de belli oldu.