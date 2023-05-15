Deprem bölgesindeki illerde oy oranları
İllerdeki hem cumhurbaşkanı adayı hem de partilerin oy oranları merakla takip edilirken deprem felaketinin yaşandığı bölgedeki oy oranları da araştırılıyor. İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları...
Türkiye sandık başına gitti. 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem bölgelerinde, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre deprem bölgesindeki seçmenin tercihi de belli oldu.
Adana
Kemal Kılıçdaroğlu %50,89
Recep Tayyip Erdoğan %43,92
Sinan Oğan %4,82
Muharrem İnce %0,38
Milletvekili seçimi
AK Parti %30,60
CHP %28,72
MHP %11,02
İYİ Parti %10,85
YEŞİL SOL %9,72
TİP %2,30
Adıyaman
Recep Tayyip Erdoğan %66,20
Kemal Kılıçdaroğlu %31,24
Sinan Oğan %2,19
Muharrem İnce %0,38
Milletvekili seçimi
AK Parti %52,36
CHP %18,67
YEŞİL SOL %12,01
YENİDEN REFAH %4,79
BĞMSZ %4,24
MHP %4,23
Diyarbakır
Kemal Kılıçdaroğlu %71,96
Recep Tayyip Erdoğan %26,48
Sinan Oğan %1,26
Muharrem İnce %0,31
Milletvekili seçimi
YEŞİL SOL %61,42
AK Parti %22,83
CHP %8,03
İYİ Parti %2,26
YENİDEN REFAH %1,57
MHP %1,51