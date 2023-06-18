Deprem bölgesinde sel tehlikesi! MGM uyardı!

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar, 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından deprem bölgesi olarak belirlenen bazı illere de uğrayacak.

Deprem bölgesine sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den 'Meteorolojik Uyarı' başlığı altında yapılan uyarıda, "Doğu Akdeniz'de Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" denilerek şu ifadelere yer verildi.

“18 Haziran Pazar günü, Hatay ve Osmaniye Çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve Gaziantep'in batısında aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.