Deprem bölgesinde korkutan artçılar!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Tekir ilçelerinde sırasıyla 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 08:45'te gerçekleşen depremler Onikişubat'ta 6.94 km, Tekir'de ise 12.2 km derinlikte oldu.

AFAD, saat 09.05'te de Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.