Deprem bölgesinde korkutan artçılar!
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde art arda depremlerin meydana geldiğini açıkladı. AFAD, 8.45'teki depremlerin ardından Antakya'da da 09.05'te 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Tekir ilçelerinde sırasıyla 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 08:45'te gerçekleşen depremler Onikişubat'ta 6.94 km, Tekir'de ise 12.2 km derinlikte oldu.
AFAD, saat 09.05'te de Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
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